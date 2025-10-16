Quando Pamela Genini partecipò al reality | Vladimir Luxuria ricorda la 29enne uccisa a Milano

«Sono rimasta malissimo. All’inizio non avevo collegato, ma poi mi è tornata subito in mente: il sorriso, la dolcezza, la solarità. Quando arrivò sul set era come se fosse entrato un raggio di sole». Così Vladimir Luxuria ha ricordato Pamela Genini, la giovane donna di 29 anni uccisa il 14 ottobre a Milano dal compagno, Gianluca Soncin, 52 anni, che dopo il delitto ha tentato il suicidio. Le due si erano conosciute nel 2015, durante le riprese del reality L’Isola di Adamo ed Eva, condotto da Luxuria su Deejay TV. Vi raccomandiamo. Milano, uccisa sul terrazzo di casa: Pamela Genini, 29 anni, è l’ennesima vittima di femminicidio. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it © News.robadadonne.it - Quando Pamela Genini partecipò al reality: Vladimir Luxuria ricorda la 29enne uccisa a Milano

