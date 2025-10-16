Quando Moratti sfidò Andreotti E Vonlanthen arrivò come dipendente Saras
Per portare in nerazzurro l'attaccante svizzero l'allora presidente dell'Inter andò contro l'allora sottosegretario alla presidenza del consiglio. L'obiettivo era far decadere il "Lodo Andreotti", che bloccava l'acquisto dei giocatori stranieri . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sconfitta per la Juniores Nazionale che cade sul campo della Leon per 2-1, in gol per noi Moratti. Prossima sfida Pavia #JunioresNazionale #Adoss #ForzaBarasa ? - facebook.com Vai su Facebook
?#Grosso e la sfida all'#Inter: "Conosciamo le loro caratteristiche". E su #Thorstvedt... - X Vai su X