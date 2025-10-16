Quando Moratti sfidò Andreotti E Vonlanthen arrivò come dipendente Saras

Gazzetta.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per portare in nerazzurro l'attaccante svizzero l'allora presidente dell'Inter andò contro l'allora sottosegretario alla presidenza del consiglio. L'obiettivo era far decadere il "Lodo Andreotti", che bloccava l'acquisto dei giocatori stranieri . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quando Moratti sfidò Andreotti. E Vonlanthen arrivò come dipendente Saras

