Quando la finale Sinner-Alcaraz Six Kings Slam 2025 | orario tv programma streaming

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. La finale dei sogni adesso è (di nuovo) realtà anche in occasione del Six Kings Slam 2025, seconda edizione del faraonico torneo esibizione in corso di svolgimento sul veloce indoor della ANB Arena a Riad (in Arabia Saudita). Il vincitore della kermesse si aggiudicherà un montepremi da urlo, che ammonta a 6 milioni di dollari. Il numero uno ed il numero due al mondo tornano dunque a sfidarsi, anche se in un incontro non ufficiale, per la prima volta dallo scorso 7 settembre quando lo spagnolo si impose abbastanza nettamente per 6-2 3-6 6-1 6-4 nella finale degli US Open.

