Quando e come montare le gomme invernali ? La nostra guida pratica per uomini sempre pronti!

Mondouomo.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambiare gli pneumatici per passare alle gomme invernali non è solo una pratica stagionale, ma un vero e proprio passaggio di sicurezza che ogni automobilista maschio attento dovrebbe considerare con cura

montare gomme invernali nostraCambio gomme invernali 2025, quando va fatto e quali pneumatici montare - Dal 15 novembre entra in vigore l’obbligo di dotazioni invernali, ma le gomme si possono montare già dal 15 ottobre. msn.com scrive

montare gomme invernali nostraGomme, dal 15 ottobre è possibile montare le invernali - A partire da domani, 15 ottobre 2025, è possibile effettuare il cambio gomme per montare gli pneumatici invernali o dotarsi di catene da neve da tenere a bordo della vettura. Da ansa.it

Dal oggi un mese di tempo per montare le gomme invernali: l'obbligo scatterà il 15 novembre - Dal 15 novembre al 15 aprile i veicoli dovranno essere equipaggiati con pneumatici invernali o avere a bordo catene da neve omologate ... Riporta targatocn.it

