Praia (Capo Verde) 15 ottobre 2025 - Si sono conclusi i gironi per le qualificazioni ai Mondiali nel continente africano e nove delle dieci squadre aventi diritto al pass Mondiale già si conoscono. Si attende però di conoscere quale sarà l'ultima rappresentativa ad accompagnare le vincenti dei nove gironi sorteggiati. La grande sorpresa è senza dubbio Capo Verde: la squadra dell'arcipelago africano conferma il grande percorso fatto nell'ultima Coppa d'Africa quando sono stati eliminati ai rigori dal Sudafrica nei quarti di finale. Qualche eliminazione eccellente come quella del Mali, mentre rischiano di non andare al Mondiale anche una tra Camerun e Nigeria, avversarie nei playoff per l'ultimo posto rimasto che garantirà uno spot negli spareggi intercontinentali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Qualificazioni Africa: Capo Verde ai Mondiali per la prima volta, ecco le nove qualificate