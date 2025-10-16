Qualificazioni Africa | Capo Verde ai Mondiali per la prima volta ecco le nove qualificate

Sport.quotidiano.net | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Praia (Capo Verde) 15 ottobre 2025 - Si sono conclusi i gironi per le qualificazioni ai Mondiali nel continente africano e nove delle dieci squadre aventi diritto al pass Mondiale già si conoscono. Si attende però di conoscere quale sarà l'ultima rappresentativa ad accompagnare le vincenti dei nove gironi sorteggiati. La grande sorpresa è senza dubbio Capo Verde: la squadra dell'arcipelago africano conferma il grande percorso fatto nell'ultima Coppa d'Africa quando sono stati eliminati ai rigori dal Sudafrica nei quarti di finale. Qualche eliminazione eccellente come quella del Mali, mentre rischiano di non andare al Mondiale anche una tra Camerun e Nigeria, avversarie nei playoff per l'ultimo posto rimasto che garantirà uno spot negli spareggi intercontinentali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

qualificazioni africa capo verde ai mondiali per la prima volta ecco le nove qualificate

© Sport.quotidiano.net - Qualificazioni Africa: Capo Verde ai Mondiali per la prima volta, ecco le nove qualificate

Contenuti che potrebbero interessarti

qualificazioni africa capo verdeQualificazioni Africa: Capo Verde ai Mondiali per la prima volta, ecco le nove qualificate - Si sono conclusi i gironi per le qualificazioni ai Mondiali nel continente africano e nove delle dieci squadre aventi diritto al pass Mondiale già si conoscono. Segnala sport.quotidiano.net

qualificazioni africa capo verdeCapo Verde, storica qualificazione ai Mondiali 2026: battuto eSwatini - Capo Verde è per la prima volta nella fase finale dei Mondiali di calcio che si terranno nel 2026 in America. Come scrive tg24.sky.it

qualificazioni africa capo verdeCapo Verde ai Mondiali 2026: storica qualificazione per la prima volta - 0 all'Eswatini, impresa storica per il secondo paese più piccolo di sempre. Riporta lifestyleblog.it

Cerca Video su questo argomento: Qualificazioni Africa Capo Verde