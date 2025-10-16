Qualificazioni Africa | Capo Verde ai Mondiali per la prima volta ecco le nove qualificate
Praia (Capo Verde) 15 ottobre 2025 - Si sono conclusi i gironi per le qualificazioni ai Mondiali nel continente africano e nove delle dieci squadre aventi diritto al pass Mondiale già si conoscono. Si attende però di conoscere quale sarà l'ultima rappresentativa ad accompagnare le vincenti dei nove gironi sorteggiati. La grande sorpresa è senza dubbio Capo Verde: la squadra dell'arcipelago africano conferma il grande percorso fatto nell'ultima Coppa d'Africa quando sono stati eliminati ai rigori dal Sudafrica nei quarti di finale. Qualche eliminazione eccellente come quella del Mali, mentre rischiano di non andare al Mondiale anche una tra Camerun e Nigeria, avversarie nei playoff per l'ultimo posto rimasto che garantirà uno spot negli spareggi intercontinentali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Il caso Eritrea sconvolge le qualificazioni africane Il ritiro imposto dal regime ha cambiato i conti e tagliato fuori il Burkina Faso - facebook.com Vai su Facebook
Grazie alla vittoria 3-0 contro il Ruanda e alla contemporanea vittoria della Nigeria contro il Benin, il Sudafrica chiude al 1° posto il gruppo C delle qualificazioni africane ai Mondiali 2026 e torna a giocare una Coppa del Mondo dopo 16 anni L'ultima parte - X Vai su X
Qualificazioni Africa: Capo Verde ai Mondiali per la prima volta, ecco le nove qualificate - Si sono conclusi i gironi per le qualificazioni ai Mondiali nel continente africano e nove delle dieci squadre aventi diritto al pass Mondiale già si conoscono. Segnala sport.quotidiano.net
Capo Verde, storica qualificazione ai Mondiali 2026: battuto eSwatini - Capo Verde è per la prima volta nella fase finale dei Mondiali di calcio che si terranno nel 2026 in America. Come scrive tg24.sky.it
Capo Verde ai Mondiali 2026: storica qualificazione per la prima volta - 0 all'Eswatini, impresa storica per il secondo paese più piccolo di sempre. Riporta lifestyleblog.it