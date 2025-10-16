Quali sono le scuole e i licei occupati a Napoli per Gaza | chiuso il Serra liberato il Genovesi

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I collettivi studenteschi si preparano per la manifestazione di sabato a Napoli per Gaza. Oggi occupato l'Istituto Serra al Corso Vittorio Emanuele. Disoccupato il Genovesi. L'Umberto occupato dopo 15 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

