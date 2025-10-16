Un film sulle seconde opportunità. Sull’amore incondizionato che si può trovare nel più impensabile dei posti. Questa è la storia di Pedro, chef di San Paolo con un sogno. La cui vita procede secondo i piani finché non arriva una diagnosi che cambia tutto. Ed è qui che entra in scena l’inaspettato: un caramelo, al secolo Amendoim. Si intitola, appunto, Caramelo il film di Diego Freitas che ha scalato le classifiche di Netflix. E che racconta questo straordinario incontro. Non pensate ci sia dietro un libro: per una volta è una storia originale basata su fatti veri. E con un’altra particolarità: Amendoim non è un cane addestrato per il cinema, ma un vero vira-lata caramelo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Qual è il segreto dietro l'ultimo successo di Netflix? Ecco la storia vera di "Caramelo" e del suo cane protagonista Amendoim