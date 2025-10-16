Qual è il ruolo dei nonni nell'educazione dei nipoti agli schermi | la teoria della mediazione secondaria
In un mondo in cui tablet, smartphone e TV accompagnano la crescita dei più piccoli, anche i nonni sono chiamati a gestire l’uso dei media dei nipoti. Una ricerca della Rutgers University evidenzia il ruolo delle nonne come “mediatrici secondarie”: figure che, seguendo le regole dei genitori, contribuiscono a un'educazione digitale coerente e condivisa. Lo studio ha mostrato come la qualità del rapporto familiare, la familiarità tecnologica e il tempo trascorso insieme possano influenzare positivamente questo equilibrio tra regole, fiducia e autonomia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
