Vediamo chi è Mikhail Khodorkovsky, ex oligarca russo che starebbe orchestrando un Golpe ai danni di Putin appoggiato dai servizi segreti inglesi. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Putin ha le ore contate? Chi è Khodorkovsky, che sta provando un colpo di Stato