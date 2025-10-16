Molti non sanno ciò dice la legge riguardo la possibilità di utilizzare il bagno di bar e ristoranti: ecco come stanno davvero le cose Quando scappa, scappa. E bisogna farla, qualsiasi sia la tipologia di necessità. Ma spesso si è in strada, ed è proprio in quel momento che comincia la rincorsa ad un locale. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Puoi usare il bagno solo se paghi, ma in 3 casi possono dirti NO: scopri quali