Punto bus Lega | Castorri minimizza i disagi venga a fare un sopralluogo Altre pensiline in arrivo?

Cesenatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il vicesindaco Christian Castorri, all’apparenza sempre frettoloso, replica di getto alle nostre valutazioni sui problemi collegati alla nuova stazione degli autobus, esprimendo considerazioni che sollevano più di un dubbio sulla sua conoscenza effettiva dei cantieri e in particolare della. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Punto Bus Lega Castorri