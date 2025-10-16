Pulisic ancora problemi Mercato Milan a gennaio occhio a Kim

Le voci sul mercato di gennaio e i problemi per Pulisic: il nostro Stefano Bressi parla delle ultime novità in casa Milan. Guarda il video di Pianeta Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

