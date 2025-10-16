Pulisic ancora problemi Mercato Milan a gennaio occhio a Kim

Le voci sul mercato di gennaio e i problemi per Pulisic: il nostro Stefano Bressi parla delle ultime novità in casa Milan. Guarda il video di Pianeta Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pulisic ancora problemi. Mercato Milan a gennaio occhio a Kim

MILAN, GUAI NAZIONALI Pulisic ko, Rabiot in dubbio: il Milan torna dalla sosta con due problemi pesanti. Il club è irritato per la gestione dei giocatori in Nazionale. Oggi gli esami per entrambi. @Gazzetta_it #Milan #Pulisic #Rabiot - X Vai su X

Brutte notizie da Pulisic ed Estupinan: problemi fisici per loro Le ultime ? - facebook.com Vai su Facebook

Milan, infortunio Pulisic: slittano gli esami, gli aggiornamenti - Il Milan dovrà attendere ancora qualche ora per conoscere la precisa entità dell'infortunio di Christian Pulisic . Da msn.com

Milan, solo domani gli esami per Pulisic. Oggi test medici per Estupinan e Rabiot - La sosta per le Nazionali di ottobre è stata particolarmente indigesta per il Milan, che ha perso per infortunio diversi giocatori. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Come sono andati i giocatori del Milan nella sosta: Pulisic fa arrabbiare. Bebote a secco - È questo il bilancio della sosta per i giocatori del Milan impegnati con le rispettive nazionali. Come scrive tuttomercatoweb.com