PSI Miceli | Una transizione ecologica giusta e partecipata

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Angelo Miceli, Consigliere Comunale di Benevento e Candidato Consigliere Regionale della Campania (PSI) Desidero esprimere un plauso al processo riformatore inaugurato con l'ultima legge regionale in materia di parchi e aree protette, che certamente rappresenta un passo significativo verso una gestione più sostenibile e consapevole del nostro inestimabile patrimonio naturale. Tuttavia, è fondamentale riconoscere che il cammino è ancora lungo. La legge regionale, infatti, lungi dall'essere un punto di arrivo, è piuttosto un eccezionale punto di partenza, poiché i parchi e le aree protette potranno beneficiare di strumenti amministrativi e risorse ad essi specificamente destinate.

