PS5 Y2JB | Esecuzione Codice Userland Tramite l’App YouTube sulla PS5 – Una Svolta in Fase Beta

Una nuova, significativa scoperta sta circolando nella comunità degli sviluppatori homebrew: il progetto Y2JB (PS5 YouTube App Jailbreak). Questo exploit, attualmente in fase di sviluppo beta, ha raggiunto un traguardo fondamentale: l’esecuzione di codice in Userland sulla PlayStation 5. Cos’è l’Userland?. In termini semplici, l’Userland è un ambiente di esecuzione privilegiato ma non al massimo livello. Riuscire a eseguire codice qui è un passo cruciale verso lo sviluppo di homebrew, di possibili futuri jailbreak più completi e di un controllo maggiore sul sistema, aprendo potenzialmente la strada a emulatori, backup di gioco e applicazioni non ufficiali. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

