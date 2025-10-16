PS2 XEB+ Neutrino Launcher Plugin V2.96 | Aggiornamento Major per i Gruppi VMC e Tante Novità

La scena homebrew della PlayStation 2 continua a evolversi, e con essa i suoi strumenti più apprezzati. È giunta infatti la versione 2.9.6 del Neutrino Launcher Plugin per Xtreme Elite Boot Plus (XEB+), un aggiornamento che porta con sé un importante miglioramento per le Virtual Memory Card (VMC) e una serie di altre ottimizzazioni. Questo plugin, essenziale per chi utilizza XEB+, permette di caricare i backup dei giochi PS2 direttamente dal dashboard, supportando un’ampia gamma di dispositivi: HDD, MX4SIO, MMCE, USB e UDPBD. Cosa c’è di nuovo nella V2.9.6? L’aggiornamento è sui Gruppi VMC. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net