PS2 OPL Mobile Scanner v1.1 | La Guida Completa all’App Gratuita per Metadata di Open PS2 Loader

Se sei un appassionato di emulazione PS2 e utilizzi Open PS2 Loader (OPL), saprai bene quanto sia importante avere una libreria ben organizzata, completa di copertine, loghi e file di configurazione. Presentare la propria collezione in modo visivamente accattivante è parte integrante dell'esperienza. Ecco dove OPL Mobile Scanner v1.1 diventa il tuo migliore alleato. Cos'è OPL Mobile Scanner? OPL Mobile Scanner è un'applicazione completamente gratuita per Android che automatizza e semplifica il download di tutti i metadata necessari per abbellire la tua interfaccia di Open PS2 Loader. Con pochi tap, potrai scaricare: Cover dei giochi.

