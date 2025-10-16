Rimini, 16 ottobre 2025 – Mare d’inverno sì, ma con le cupole. Al ristorante dei bagni Ricci a Miramare le tensostrutture vengono installate puntualmente, nei mesi più freddi, già da anni. Il Rimini cafè, sul lungomare, le ha sperimentate per la prima volta nell’ultimo inverno e punta a fare il bis. Ma ci sono anche altri bagnini e titolari di locali di spiaggia e lungomare, che stanno pensando di fare altrettanto per i prossimi mesi. Strutture “legate agli eventi”. Il nuovo piano spiaggia di Rimini, da poco approvato in consiglio comunale, spinge molto sul mare d’inverno. Ma oggi è possibile “montare strutture in spiaggia (come le cupole) solo per fare eventi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prove di mare d’inverno, corsa dei bagnini per mettere le cupole: “Faremo eventi e sport”