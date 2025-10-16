Protezione Civile nuova esercitazione a Bologna nel weekend

Dopo i grandi test regionali di IT-Alert, che tra il 7 e il 15 ottobre hanno coinvolto oltre 600mila cittadini in Emilia-Romagna, la Protezione Civile torna in campo con un nuovo appuntamento operativo a Bologna.?Sabato 18 ottobre, dalle ore 9 alle 16, si terrà infatti EMERCOM2025. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

