Protezione civile Ciacciarelli | A Viterbo un hub centrale per i volontari

“La protezione civile è una grande responsabilità ed è un'eccellenza della regione”. L'assessore regionale alla Protezione civile Pasquale Ciacciarelli (Lega) ha chiamato a raccolta nella sala Anselmi di palazzo Gentili i rappresentanti delle sezioni di protezione civile della Tuscia. Un momento. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

