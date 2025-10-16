Protesta in aula | la deputata 5 Stelle rolla uno spinello per denunciare il decreto sicurezza
Un gesto provocatorio e destinato a far discutere. Nell’aula del Consiglio regionale del Piemonte, la capogruppo del Movimento 5 Stelle, Sarah Disabato, ha mostrato e rollato uno spinello di cannabis light davanti ai colleghi. L’azione, come ha spiegato lei stessa, intendeva denunciare “le vessazioni a cui sono sottoposte le imprese della filiera della canapa” dopo l’entrata in vigore del decreto sicurezza approvato lo scorso giugno. La protesta in aula e le motivazioni della consigliera. Le nuove norme vietano la produzione, importazione, commercio e vendita delle infiorescenze di canapa, mettendo in difficoltà centinaia di aziende del settore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
