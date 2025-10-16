Pronostico Virtus Entella-Sampdoria | il derby per rinascere

Entella-Sampdoria è una partita valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Tra Entella e Sampdoria, derby ligure che apre l’ottavo turno della Serie B, ci sono stati quattro scontri diretti nel corso degli anni. E mai i padroni di casa, ovviamente perché hanno una storia diversa rispetto ai blucerchiati, hanno portato a casa la vittoria. Pronostico Entella-Sampdoria: il derby per rinascere (Lapresse) – Ilveggente.it Le due squadre in classifica sono divise da un solo punto: ma se da un lato, l’Entella, è un club che cercherà in tutti i modi di raggiungere la salvezza nel corso dell’annata, dall’altro la Samp è partita ovviamente con altri obiettivi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

