Pronostico Sunderland-Wolverhampton | un minimo cenno di vita
Sunderland-Wolverhampton è una partita dell’ottava giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Undici punti in sette partite per una squadra neopromossa – due in meno del Manchester City, per dire – sono un bottino importante per il Sunderland che, evidentemente, ha iniziato benissimo questa stagione e sogna di continuare in questo modo. (Lapresse) – Ilveggente.it Il Wolverhampton, invece, sta mostrando ancora tutti i problemi dello scorso anno: sì, la salvezza è arrivata – perché ci sono state delle squadre disastrose – però gli ospiti vorrebbero oggettivamente soffrire di meno rispetto a quanto fatto lo scorso anno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
