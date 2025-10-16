Pronostico Real Oviedo-Espanyol | succederà al terzo tentativo
Real Oviedo-Espanyol è una gara della nona giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico Evidente che il Real Oviedo, squadra neo promossa in Liga, ha un unico e solo obiettivo in questa stagione, cercare di raggiungere la salvezza e, al momento, per via della differenza reti, sarebbe fuori dalla zona rossa. Manca ancora tanto, ovvio, e l’Espanyol è un ostacolo importante. (Lapresse) – Ilveggente.it Sono solamente, comunque, due punti in più in classifica per la squadra catalana, che avrebbe bisogno di una vittoria per alzare sensibilmente il livello della propria stagione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
