Pronostico Manchester City-Everton | Guardiola non può sbagliare

Manchester City-Everton è una partita dell’ottava giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Tredici punti in sette partite giocate sono un bottino misero per una squadra come il Manchester City di Guardiola. E infatti, adesso, è solamente quinto posto: che non varrebbe nemmeno la posizione in Champions League. (Lapresse) – Ilveggente.it Ovvio, il fatto che siamo solamente all’inizio e il fatto che nemmeno quelle che stanno davanti stiano correndo, permette alla truppa di Guardiola – ovviamente – di rimanere in corsa per la Premier League. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

