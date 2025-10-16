Pronostico Fulham-Arsenal | non succede da due anni
Fulham-Arsenal è una partita dell’ottava giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Uno dei tanti derby londinesi ha una particolarità. L’Arsenal, sul campo del Fulham, non vince da due anni. E questo è un dato che sicuramente deve essere sottolineato. E le statistiche, nella serata di sabato, dovranno essere aggiornate. (Lapresse) – Ilveggente.it Sì, la squadra capolista della Premier, gli anni scorsi, non aveva un vero e proprio attaccante a differenza di quanto succede quest’anno ed è un fattore che come sappiamo e come abbiamo già visto potrebbe fare la differenza. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Argomenti simili trattati di recente
Bournemouth-Fulham (venerdì 03 ottobre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici https://ift.tt/KqkMPIe #scommesse #pronostici - X Vai su X
Pronostico Fulham-Arsenal 18 Ottobre 2025: 8ª Giornata di Premier League - Arsenal di sabato 18 ottobre 2025 alle 18:30 promette spettacolo al Craven Cottage: analisi dettagliata con pronostico e quote per le vostre scommesse su questo classico di Premier League tra i ... Si legge su bottadiculo.it
Premier League, statistiche e pronostico del derby Arsenal-Fulham - Per assistere di nuovo ad un match di Premier League è stato necessario far trascorrere anche l’ultimo weekend che è stato interamente dedicato ... tuttosport.com scrive