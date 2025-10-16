Pronostico Fulham-Arsenal | non succede da due anni

Fulham-Arsenal è una partita dell’ottava giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Uno dei tanti derby londinesi ha una particolarità. L’Arsenal, sul campo del Fulham, non vince da due anni. E questo è un dato che sicuramente deve essere sottolineato. E le statistiche, nella serata di sabato, dovranno essere aggiornate. (Lapresse) – Ilveggente.it Sì, la squadra capolista della Premier, gli anni scorsi, non aveva un vero e proprio attaccante a differenza di quanto succede quest’anno ed è un fattore che come sappiamo e come abbiamo già visto potrebbe fare la differenza. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

