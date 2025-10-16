Pronostico e quote Lorenzo Musetti – Giovanni Mpetshi Perricard ATP European Open Bruxelles 17-10-2025
Lorenzo Musetti e Giovanni Mpetshi Perricard si giocano un posto in semifinale contro uno tra Lehecka e Bonzi non prima delle ore 16:00 italiane. Nel turno precedente, l’italiano ha “vendicato” Matteo Arnaldi battendo il qualificato Yannick Hanfmann per 7-6 7-5, mentre il francese ha vinto il primo set per 7-5 contro Nikoloz Basilashvili prima che . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
