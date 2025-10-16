Pronostico Burnley-Leeds | i padroni di casa non si sbloccano

Burnley-Leeds è una partita dell’ottava giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Quattro partite giocate in casa in questa stagione, una sola vittoria, alla prima giornata. Il Burnley davanti ai propri tifosi non si riesce a sbloccare e, in questo modo, la salvezza è davvero complicata. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Una situazione, questa, della quale ne potrebbe approfittare un Leeds – almeno per uscire indenne da questo campo – che invece nell’ultima sfida giocata in trasferta sul campo dei Wolves è riuscito nel colpaccio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

