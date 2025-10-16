Pronostico Brighton-Newcastle | la difesa fa la differenza

Brighton-Newcastle è una partita dell’ottava giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Appaiate a quota nove punti in classifica dopo sette giornate – non il massimo soprattutto per la squadra ospite – la stagione di Brighton e Newcastle potrebbe prendere una piega diversa dopo questo match. (Lapresse) – Ilveggente.it Diciamolo chiaramente: chi ha maggiormente da perdere in questa partita sono i bianconeri di Howe, che vorrebbero anche il prossimo anno tornare in Champions League – complicato dopo la cessione di Isak – e che forse avrebbero, comunque, anche le qualità per farlo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

