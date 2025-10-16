Pronostico Brighton-Newcastle | la difesa fa la differenza
Brighton-Newcastle è una partita dell’ottava giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Appaiate a quota nove punti in classifica dopo sette giornate – non il massimo soprattutto per la squadra ospite – la stagione di Brighton e Newcastle potrebbe prendere una piega diversa dopo questo match. (Lapresse) – Ilveggente.it Diciamolo chiaramente: chi ha maggiormente da perdere in questa partita sono i bianconeri di Howe, che vorrebbero anche il prossimo anno tornare in Champions League – complicato dopo la cessione di Isak – e che forse avrebbero, comunque, anche le qualità per farlo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Wolverhampton-Brighton (domenica 05 ottobre 2025 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici https://ift.tt/cJ4pCi9 #scommesse #pronostici - X Vai su X
MILAN-NAPOLI: QUAL È IL VOSTRO PRONOSTICO? Domani sera andrà in scena a #SanSiro #MilanNapoli, il primo big match di questa stagione ? Risposta secca: come finirà Milan-Napoli? Che sensazioni avete? - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Brighton-Newcastle: la difesa fa la differenza - Newcastle è una partita dell'ottava giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, formazioni, pronostico. Segnala ilveggente.it
Pronostico Brighton-Newcastle Utd 18 ottobre 2025: 8ª Giornata di Premier League - Newcastle United, in programma sabato 18 ottobre 2025 alle 16:00: scommesse e fattore campo potrebbero influenzare l'esito del match, con entrambe le squadre ch ... Da bottadiculo.it