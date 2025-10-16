Pronostici Bundesliga 18 ottobre ore 15 | 30 | rendimento casalingo disastroso
Bundesliga, prima dell’atteso Klassiker Leverkusen e Lipsia mettono nel mirino i tre punti: le Aspirine di scena a Magonza contro una squadra in grande difficoltà. Prima del piatto forte di giornata, l’atteso Klassiker tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, il programma del sabato di Bundesliga prevede cinque partite, tra cui spicca l’impegno esterno del Bayer Leverkusen, reduce da due vittorie consecutive, in casa del Mainz. Il momento difficile, per le Aspirine, sembra essere ormai alle spalle: il nuovo allenatore, l’ex ct della Danimarca Kasper Hjulmand, ha trovato la quadra e i risultati, anche se bisogna fare i conti con qualche pareggio di troppo, stanno man mano arrivando. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Christian Pulisic vince il premio di Giocatore del Mese della @seriea SBC in arrivo molto probabilmente domani assieme al POTM Bundesliga vinto da Harry Kane! Chi completerete? #FC26 #FUT #UltimateTeam #Pulisic #HarryKane Fonte: FUT Sheriff - facebook.com Vai su Facebook
