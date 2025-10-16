Programmi TV giovedì 16 ottobre 2025 | fiction e cinema

“La ricetta della felicità” su Rai 1, “Io canto family” su Canale 5. Guida ai programmi Tv della serata del 16 ottobre 2025. La prima serata di giovedì 16 ottobre 2025 si presenta ricca di proposte per ogni tipo di pubblico, tra fiction italiane, talk show d’attualità, film di successo e talent show. Le reti generaliste offrono storie intense e dibattiti politici, mentre Sky arricchisce il palinsesto con cinema di qualità, reality di viaggio e appuntamenti musicali. Dai misteri familiari alle commedie romantiche, passando per inchieste giornalistiche e sfide canore, la TV di stasera promette intrattenimento, emozioni e riflessioni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

