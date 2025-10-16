Stai cercando la programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Italia Uno. In questo approfondimento invece potete trovare la programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Italia 1 di oggi, 16 Ottobre 2021. Mattina. 07:33 - Magnum P.I. Magnum si mette al servizio di Adelaide, un'affascinante donna a cui vogliono rubare il suo splendido e costoso cavallo VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 08:31 - Chicago Med In ospedale arrivano molti feriti, in seguito a un tamponamento a catena Si cerca di salvare un bambino che ha il cranio staccato dalla colonna vertebrale 09:28 - Chicago Med Archer sta per ricevere il rene di Sean, ma la sua ex moglie Leanne arriva in ospedale per impedire l'intervento VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 10:26 - FBI: Most Wanted Una donna irrompe nell'abitazione di un detective, e dopo aver ucciso il suo avvocato, lo rapisce La squadra si mette sulle sue tracce dell'assassina QUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO 11:25 - FBI: Most Wanted Remy e la sua squadra indagano su un gruppo di attivisti che ha compiuto un sabotaggio in una stazione elettrica dell'Ohio PUO' NUOCERE AI MINORI 12:25 - Studio Aperto Notizie e approfondimenti in diretta sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto 13:00 - Grande Fratello Aggiornamenti dalla casa del Grande Fratello 13:32 - Sport Mediaset Approfondimento quotidiano in diretta sul mondo del calcio e dello sport a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset Pomeriggio. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming