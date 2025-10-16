Progetto scuole sicure in arrivo 40mila euro dal Viminale

Parmatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Stato arriva in soccorso anche alla città di Parma. Con quasi 40 mila euro destinati al Comune per il progetto Scuole Sicure 2025-2026. “Il Governo conferma che la sicurezza dei ragazzi e la lotta allo spaccio restano una priorità assoluta”. Lo dichiara la deputata parmigiana della Lega Laura. 🔗 Leggi su Parmatoday.it



