Progetto Golfo in affanno Landini primo ko esterno
Area Pro2020 74 Lerici 70 Parziali: 14-22 33-39 51-50 Area Pro Piossasco To: Viele 6, Catozzi 5, Donnini 5, Veneza 16, Pomposelli 1, Terzi 16, Beltramino, Brentin, Spada 10, Giovaninini 0, Ilgrande 6. All. Persico. Gino Landini Lerici: Albanesi 7. Giachetti 9. Menicocci 8, Bicicchi 0. Russo 2, Tripodi 3, Maccari 15, Sacchelli 7, Putti 13, Ridolfi n.e. All.Corsolini. Arbitri: Walid Akli di Torino e Tommaso Fratamico di Collegno. CUMIANA - Prima sconfitta esterna della Gino Landini Lerici in Serie C maschile e più in generale nuovo weekend deficitario, per il Progetto Golfo e dintorni, all’indomani del fine settimana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
