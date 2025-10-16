Progetti futuri degrado e colonie feline | ecco il vecchio Sant' Elia di Cagliari
Protagonista di Italia 90, lo stadio di Cagliari cade a pezzi. Il Sant'Elia ormai è un rudere a cielo aperto che ospita colonie feline in attesa di un nuovo progetto. Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
? Allo stadio di Villanova l'ASD A. Ferraris Villanova 1956 ha presentato i primi interventi di manuntenzione eseguiti da quando ha in gestione l'impianto e ha presentato i progetti futuri a Mauro Lombardo Sindaco e all'assessore allo Sport Cristina Rossi Vi - facebook.com Vai su Facebook