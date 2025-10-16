Progetti futuri degrado e colonie feline | ecco il vecchio Sant' Elia di Cagliari

Gazzetta.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Protagonista di Italia 90, lo stadio di Cagliari cade a pezzi. Il Sant'Elia ormai è un rudere a cielo aperto che ospita colonie feline in attesa di un nuovo progetto. Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

progetti futuri degrado e colonie feline ecco il vecchio sant elia di cagliari

© Gazzetta.it - Progetti futuri, degrado e... colonie feline: ecco il "vecchio" Sant'Elia di Cagliari

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Progetti Futuri Degrado Colonie