Professioni Perrini Cni | Congresso ha affrontato temi importanti per categoria ingegneri
Ancona, 16 ott. (AdnkronosLabitalia) - Il 69° Congresso nazionale degli ingegneri si è concluso oggi ad Ancona con la presentazione dei risultati del workshop ‘Visioni per l'ordine professionale di domani', seguito dal dibattito sul Documento programmatico 2025 e la votazione conclusiva. “Nel corso del Congresso - ha spiegato Angelo Domenico Perrini, presidente del Cni - abbiamo trattato tutti quelli che sono i temi più importanti della categoria in un momento delicato, anche perché stiamo affrontando la questione della riforma delle professioni. Per gli ingegneri è un momento determinante per il consolidamento delle competenze e la ridefinizione delle attività riservate a salvaguardia della sicurezza della società civile. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
Il Presidente del CNI Angelo Domenico Perrini ha presentato la sua relazione al 69° Congresso Nazionale. Un intervento che traccia lo stato dell'arte e le prospettive future per gli oltre 260.000 ingegneri italiani. Riforma delle professioni Il Presidente ha esp - facebook.com Vai su Facebook
Professioni, Perrini (Cni): "Bene ddl Delega ma a dicembre mobilitazione per agevolare iter" - "Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del disegno di legge Delega riguardante la riforma della disciplina degli ordinamenti profession ... Segnala msn.com
Professioni: Cni, 16,7 mld euro fatturato ingegneri e architetti in 2024, in 2025 previsto +0,9% - Dal 2023 il reddito medio degli ingegneri ha superato la soglia dei 60. Segnala msn.com
Professioni, Venturini (iGuzzini): 'Orgogliosi di partecipare a Congresso ingegneri' - 'iGuzzini è molto contenta e orgogliosa di aver avuto l'opportunità di partecipare al 69esimo Congresso nazionale degli ingegneri'. Come scrive virgilio.it