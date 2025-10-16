Professioni Perrini Cni | Congresso ha affrontato temi importanti per categoria ingegneri

Iltempo.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancona, 16 ott. (AdnkronosLabitalia) - Il 69° Congresso nazionale degli ingegneri si è concluso oggi ad Ancona con la presentazione dei risultati del workshop ‘Visioni per l'ordine professionale di domani', seguito dal dibattito sul Documento programmatico 2025 e la votazione conclusiva. “Nel corso del Congresso - ha spiegato Angelo Domenico Perrini, presidente del Cni - abbiamo trattato tutti quelli che sono i temi più importanti della categoria in un momento delicato, anche perché stiamo affrontando la questione della riforma delle professioni. Per gli ingegneri è un momento determinante per il consolidamento delle competenze e la ridefinizione delle attività riservate a salvaguardia della sicurezza della società civile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

professioni perrini cni congresso ha affrontato temi importanti per categoria ingegneri

© Iltempo.it - Professioni, Perrini (Cni): "Congresso ha affrontato temi importanti per categoria ingegneri"

Scopri altri approfondimenti

professioni perrini cni congressoProfessioni, Perrini (Cni): "Bene ddl Delega ma a dicembre mobilitazione per agevolare iter" - "Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del disegno di legge Delega riguardante la riforma della disciplina degli ordinamenti profession ... Segnala msn.com

professioni perrini cni congressoProfessioni: Cni, 16,7 mld euro fatturato ingegneri e architetti in 2024, in 2025 previsto +0,9% - Dal 2023 il reddito medio degli ingegneri ha superato la soglia dei 60. Segnala msn.com

Professioni, Venturini (iGuzzini): 'Orgogliosi di partecipare a Congresso ingegneri' - 'iGuzzini è molto contenta e orgogliosa di aver avuto l'opportunità di partecipare al 69esimo Congresso nazionale degli ingegneri'. Come scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Professioni Perrini Cni Congresso