Prodotti del talento Torna SìGeniale Un invito alla creatività per tutti gli studenti

Se i giovani non crescono e non si trasformano, non può farlo neppure il Paese. E di conseguenza neanche il territorio. Una soluzione c’è. Dalla scuola dell’infanzia alle superiori, tutte le classi della provincia di Pistoia sono invitate a progettare e realizzare un "Prodotto d’ingegno" da presentare alla mostra-concorso "Il Giardino delle Invenzioni, in programma dal 5 al 9 maggio prossimi nello spazio espositivo La Cattedrale a Pistoia. Quindi spazio alle idee con invenzioni, esperienze, racconti multimediali, opere artistiche o tecnologiche: basta gettare uno sguardo sul futuro per ottenere un duplice risultato per la crescita e la formazione personale e per il territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prodotti del talento. Torna "Sì...Geniale" . Un invito alla creatività per tutti gli studenti