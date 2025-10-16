Processo omicidio Vassallo | domani 17 ottobre seconda udienza e punto stampa in Tribunale

La Fondazione Angelo Vassallo comunica che domani, 17 ottobre 2025, si terrà la seconda udienza del processo per l’ omicidio di Angelo Vassallo presso il Tribunale di Salerno, nella Cittadella Giudiziaria, Palazzina C, III Piano, Aula 318, con inizio alle ore 10:00. Al termine dell’udienza, la Fondazione ha istituito un punto stampa all’esterno dell’ingresso principale della Cittadella Giudiziaria, dove saranno forniti aggiornamenti e dichiarazioni sul procedimento. Saranno presenti gli avvocati, insieme al Presidente della Fondazione, Dario Vassallo, e al Vicepresidente, Massimo Vassallo. La Fondazione ribadisce il proprio impegno nel seguire ogni fase del processo per chiedere verità e giustizia sull’omicidio del Sindaco Pescatore. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Processo omicidio Vassallo: domani, 17 ottobre seconda udienza e punto stampa in Tribunale

