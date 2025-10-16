Processo Amato nuova udienza | Per l’ex medico i legami familiari erano catene voleva liberarsene

Bologna, 16 ottobre 2025 - Prosegue questa mattina il processo d'appello a carico di Giampaolo Amato, accusato di avere ucciso moglie e suocera. Presiede la Corte d'assise d'appello Domenico Stigliano. Per i giudici di primo grado, Giampaolo Amato uccise moglie e suocera non solo per il desiderio di vivere liberamente la relazione con l’amante più giovane e di ereditare il denaro delle sue vittime, ma anche per un insieme di “pressioni” ben più complesse. E nel corso dell'udienza di oggi la tesi è stata ampiamente ribadita. "I due omicidi collegati”. "È evidente che l'omicidio di Giulia Tateo è inscindibilmente collegato con quello di Isabella Linsalata e assieme a questo si inserisce all'interno di un progetto criminale più ampio con il quale l'imputato mirava a liberarsi, una volta per tutte, del 'peso' che gli causavano tali legami famigliari ormai ingombranti e vissuti come catene - ha dichiarato l'avvocato generale Ciro Cascone, nella requisitoria -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

