Processo 12 Apostoli 16 anni di carcere per il santone Capuana | il legale annuncia ricorso

Sedici anni e due mesi di reclusione per il “santone” Piero Alfio Capuana, 79 anni, accusato di abusi sessuali su minorenni che, secondo la Procura etnea, sarebbero stati consumati in una comunità di ispirazione cattolica. È la sentenza emessa dalla seconda sezione penale del Tribunale di Catania. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

La difesa di Pietro Capuana, imputato nel processo definito dei “12 apostoli”, ha presentato ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, denunciando gravi violazioni dei diritti fondamentali e la mancanza di un giudizio realmente imparziale - facebook.com Vai su Facebook

Processo “12 apostoli”, legale di Capuana: "Presentato ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo" https://ift.tt/ACyrqK8 https://ift.tt/gDoTkVG - X Vai su X

Catania, processo “12 Apostoli”: condannato a 16 anni il ‘santone’ Capuana, pene anche per tre fiancheggiatrici - Sedici anni e due mesi di reclusione per Piero Alfio Capuana, accusato di abusi sessuali su minori nella comunità “12 apostoli” di ispirazione cattolica. corrieretneo.it scrive

Processo “12 apostoli”: pesanti condanne per il “santone” Capuana e le tre fiancheggiatrici - Sedici anni e due mesi di reclusione per il 'santone' Piero Alfio Capuana, 79 anni, accusato di abusi sessuali su minorenni che, secondo la Procura etnea, sarebbero stati consumati in una comunità di ... Scrive msn.com

Processo al “santone” Capuana, il legale: “Violati i suoi diritti” - CATANIA – La difesa di Pietro Capuana, imputato nel processo definito dei “12 apostoli”, ha presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Riporta livesicilia.it