Malpensa (Varese), 16 ottobre 2025 – Problemi di approvvigionamento a Malpensa: l'aeroporto ha avvisato gli operatori “riforniti da Eni” di una carenza di carburante con l'invito quando possibile a fare rifornimento in altri scali. La notam (acronimo di notice to airmen, ovvero avviso agli avviatori) ha validità fino al 31 dicembre 2025 e vale solo per Malpensa, non riguarda invece lo scalo milanese di Linate. Dall'Eni confermano che “aa seguito di un problema agli impianti della raffineria di Sannazzaro dè Burgondi”, nel Pavese, “una parziale e temporanea riduzione della produzione di jet A1 (carburante per aviazione, ndr ) nei mesi di ottobre e novembre”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Problemi alla raffineria Eni: carenza di carburante all’aeroporto di Malpensa