Problemi ai rifornimenti aerei rischio caos voli fino alla fine dell' anno

Today.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un inconveniente tecnico in un impianto Eni sta avendo ripercussioni sull’approvvigionamento di carburante per aerei all’aeroporto di Milano Malpensa. Per alcune settimane le compagnie che operano sullo scalo lombardo dovranno gestire con cautela le proprie scorte di cherosene, preferendo, quando. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

problemi rifornimenti aerei rischioMalpensa, l’avviso alle compagnie aeree: “Arriva meno carburante Eni, fate rifornimento in altri scali” - Difficoltà di approvvigionamento del jet fuel sino a fine anno, lo scalo varesino invita le compagnie a fare rifornimento altrove ... Come scrive msn.com

problemi rifornimenti aerei rischioProblemi a raffineria, l'aeroporto di Malpensa avvisa di una possibile carenza di carburante - Dall'Eni confermano: "una parziale e temporanea riduzione della produzione di jet A1 nei mesi di ottobre e novembre" ... Da rainews.it

problemi rifornimenti aerei rischioL’avviso alle compagnie dall’aeroporto di Malpensa: “Manca carburante, fate rifornimento in altri scali” - Ridotta la produzione di carburante Jet A1 a Malpensa: le compagnie aeree devono rifornirsi in altri scali per diverse settimane. Come scrive blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Problemi Rifornimenti Aerei Rischio