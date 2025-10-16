Problemi ai rifornimenti aerei rischio caos voli fino alla fine dell' anno
Un inconveniente tecnico in un impianto Eni sta avendo ripercussioni sull’approvvigionamento di carburante per aerei all’aeroporto di Milano Malpensa. Per alcune settimane le compagnie che operano sullo scalo lombardo dovranno gestire con cautela le proprie scorte di cherosene, preferendo, quando. 🔗 Leggi su Today.it
Argomenti simili trattati di recente
Comunicazione urgente per i residenti del quartiere PEEP 2. Aca comunica che toglierà la fornitura di acqua all'intero quartiere per la riparazione di una rottura improvvisa e la sostituzione di una valvola che sta creando, da giorni,problemi di fornitura - facebook.com Vai su Facebook
Problemi di approvvigionamento a #Carmignano per mancanza alimentazione elettrica https://ow.ly/poLR50X0atZ #acqua #acquedotto #energia #lavori - X Vai su X
Malpensa, l’avviso alle compagnie aeree: “Arriva meno carburante Eni, fate rifornimento in altri scali” - Difficoltà di approvvigionamento del jet fuel sino a fine anno, lo scalo varesino invita le compagnie a fare rifornimento altrove ... Come scrive msn.com
Problemi a raffineria, l'aeroporto di Malpensa avvisa di una possibile carenza di carburante - Dall'Eni confermano: "una parziale e temporanea riduzione della produzione di jet A1 nei mesi di ottobre e novembre" ... Da rainews.it
L’avviso alle compagnie dall’aeroporto di Malpensa: “Manca carburante, fate rifornimento in altri scali” - Ridotta la produzione di carburante Jet A1 a Malpensa: le compagnie aeree devono rifornirsi in altri scali per diverse settimane. Come scrive blitzquotidiano.it