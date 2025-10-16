Probabili formazioni Serie A 2025 26 | settima giornata
La Serie A 202526 entra nel vivo con la 7ª giornata, in programma da sabato 18 a lunedì 20 ottobre. Un turno ricco di sfide delicate, con Roma–Inter e Milan–Fiorentina a infiammare il weekend e Como–Juventus a inaugurare la domenica a pranzo. Tra i match più attesi anche Torino–Napoli, mentre Atalanta e Lazio si affrontano nel big match di Bergamo. Di seguito tutte le probabili formazioni della settima giornata di Serie A, aggiornate con gli ultimi infortuni, squalifiche e ballottaggi squadra per squadra. Indice. Lecce–Sassuolo (sab 1810, 15:00). Pisa–Verona (sab 1810, 15:00). Torino–Napoli (sab 1810, 18:00). 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Le probabili formazioni ? https://mdst.it/43hY3VY #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
Probabili formazioni: Gattuso ripensa al 3-5-2, dubbio in mediana. Davanti più Raspadori di Pio #italia #italiaisraele - X Vai su X
Probabili formazioni Como-Juventus: la scelta su Morata, Conceicao e David - Dopo le partite del sabato, la 7^ giornata di Serie A proseguirà il giorno successivo ... Secondo fantamaster.it
Probabili formazioni Cagliari-Bologna: dubbi Mina e Cambiaghi, Zortea da ex - Juventus delle 12:30, la 7^ giornata di Serie A proseguirà sempre di ... Lo riporta fantamaster.it
Serie A, tutte le probabili formazioni della settima giornata di campionato - Dopo la seconda sosta stagionale per le nazionali, torna in campo la Serie A per la settima giornata di campionato. Scrive msn.com