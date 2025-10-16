Primo impianto cocleare bilaterale robotico su un bambino di un anno | intervento pionieristico al Meyer

Firenzetoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Meyer ha eseguito con successo il primo impianto cocleare bilaterale simultaneo robotico su un bambino di un anno. L’intervento, condotto dall’equipe diretta dal professor Franco Trabalzini, rappresenta una pietra miliare nella chirurgia otologica pediatrica, grazie all’integrazione di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

