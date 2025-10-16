Primato del Sud nell’export online la classifica alla rovescia di eBay

La fotografia delle vendite online all’estero ribaltano il divario economico tra Nord e Sud Italia. Le piccole medie imprese del Mezzogiorno conquistano a sorpresa il primato dell’ export digitale di eBay, riuscendo in qualche modo a compensare la storica povertà del tessuto industriale meridionale. Lo sottolinea in nuovo report del colosso dell’e-commerce Small Business Activity in Italy, in cui le prime sei regioni italiane per “densità digitale” risultano tutte al Sud: Campania, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il report di eBay. La “densità digitale” è il parametro elaborato da eBay per tracciare il dinamismo imprenditoriale in diverse aree dei 190 Paesi in cui il marketplace opera, attraverso 2,4 miliardi di inserzioni e 134 milioni di acquirenti attivi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

