Il 30 settembre scorso è scaduto l’ultimo giorno utile per aderire al concordato preventivo biennale presentato nel 2024 dal governo Meloni e dal viceministro per l’Economia Maurizio Leo. Si tratta, se si vuole uscire dalla demagogia salviniana, di un condono neppure tanto mascherato, che il Sole 24 ore definì “Fuga dalle tasse”. Nel gergo governativo lo chiamano accordo con il governo ma nella sostanza è un elusione fiscale concordata che ha consentito a migliaia di lavoratori autonomi di pagare le tasse non in base ai guadagni effettivi ma in base a una proposta fatta dall’Agenzia delle Entrate al fine di fare emergere redditi in nero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Prima stila una pagella e poi premia i peggiori: così il governo Meloni condona gli 'inaffidabili'