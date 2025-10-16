Prima pagina Tuttosport | Donnarumma | ‘Milan da Scudetto Con Allegri si svolta’
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 16 ottobre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sulla prima pagina de #IlSole24Ore di oggi, giovedì #16ottobre. #Rottamazione, rata minima a 100 euro. #Imposta di soggiorno, doppio aumento. Il rally dell’#oro contagia anche i grandi fondi, cresce il rischio bolla. #buonalettura #primapagina - X Vai su X
La prima pagina di oggi, 16 ottobre 2025 Ci trovi in edicola e online https://bit.ly/lagazzettaweb - facebook.com Vai su Facebook
Prima pagina Tuttosport: “Donnarumma: ‘Milan da Scudetto. Con Allegri si svolta’” - La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 16 ottobre 2025. Da msn.com
Tutto sul Milan. Donnarumma a La Gazzetta dello Sport: "Può vincere lo Scudetto" - Titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sull'intervista rilasciata da Gigio Donnarumma. Lo riporta tuttomercatoweb.com
La Gazzetta apre con le parole di Donnarumma: "Vedo Milan. Incuriosito da Allegri, possono vincere lo scudetto" - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre stamattina in prima pagina con le parole di Gigio Donnarumma: "Vedo Milan. Da milannews.it