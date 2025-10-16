Prima pagina Gazzetta dello Sport | Donnarumma | ‘Vedo Milan Incuriosito da Allegri'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 16 ottobre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La prima pagina di oggi #16october http://larep.it/primapagina - X Vai su X
La prima pagina di oggi, 16 ottobre 2025 Ci trovi in edicola e online https://bit.ly/lagazzettaweb - facebook.com Vai su Facebook
Scudetto rossonero. La Gazzetta dello Sport apre con Donnarumma: "Il Milan può vincere" - Titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sull'intervista rilasciata da Gigio Donnarumma. Secondo tuttomercatoweb.com
La Gazzetta dello Sport: "Voglia Mondiale. Juve su Skriniar" - Titola cosi in prima pagina La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sul match che questa sera vedrà l'Italia affrontare Israele in un nuovo match ... Scrive tuttonapoli.net
Donnarumma: “Vedo il Milan Campione d’Italia” | Il portiere scommette sui rossoneri per lo Scudetto - Donnarumma: “Vedo il Milan Campione d’Italia” | Il portiere scommette sui rossoneri per lo Scudetto “Vedo il Milan” – è il titolo ... Lo riporta tuttojuve.com