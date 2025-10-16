Prima di Francesco Totti c’era lui l’Ottavo Re di Roma

Prima di Francesco Totti c’era lui, quello che tutti consideravano “L’Ottavo Re di Roma”, un campione indiscutibile e di grande personalità. Oggi parliamo di una vera e propria leggenda della storia del club giallorosso, un ragazzo dal peso specifico davvero clamoroso. (ANSA) TvPlay.it Francesco Totti è considerato all’unanimità il più grande calciatore della storia della Roma e anche tra i più importanti in assoluto della storia del calcio. Oggi però non parliamo di lui, parliamo di un altro simbolo che ha scritto pagine indelebili con la maglia del club giallorosso, ma non si tratta del Principe Giuseppe Giannini. 🔗 Leggi su Tvplay.it

