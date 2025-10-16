' Prima che il cielo venga giù' | Riccardo Puccini presenta il suo nuovo romanzo
Riccardo Puccini torna in libreria per la quinta volta con Marchetti Editore, dopo il successo dei romanzi Io conosco il finale (2022), Il mondo dopo di me (2023, vincitore del concorso nazionale INPS ‘A. Ferraro’ 2024), Tutti gli eroi sono morti (2024) e del testo per il teatro Bimbetti, il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Prima recensione per "Un altro cielo"! I nostri ringraziamenti vanno alla blogger @_iamreading_ . . . #atmosphere ##librigiapponesi #letteraturaorientale - facebook.com Vai su Facebook