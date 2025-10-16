Prima categoria | ottocento spettatori Olimpia-Avis ha fatto il pieno

La quarta giornata del girone A di Prima categoria ha fatto registrare cinque vittorie (quattro in trasferta) 18 i gol realizzati. Al comando due delle squadre più accreditate: Falco Acqualagna e Avis Montecalvo. Violata la porta di Mattia Maramonti, classe 1998, portiere della Maior. L’imbattibilità è durata 325 minuti. Oltre ottocento persone per il derby Olimpia Macerata Feltria-Avis Sassocorvaro, due squadre che hanno ritrovato la Prima categoria dopo quasi vent’anni. Ha vinto l’Avis Sassocorvaro che era ancora a digiuno di punti, ma ha vinto soprattutto lo spettacolo. "Un grande spettacolo per il derby dell’alto Montefeltro, in campo e fuori – commenta il vice presidente del Comitato Regionale Figc Mosè Mughetti presente alla partita –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

